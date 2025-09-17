Apakah itu Jones GLP (JGLP)

jGLP is a product of JonesDAO, a protocol that is already listed on CoinGecko. Jones DAO is a yield, strategy, and liquidity protocol for options. We deploy vaults that enable one-click access to institutional-grade options strategies while unlocking capital efficiency & liquidity for DeFi options through yield-bearing options-backed asset tokens. Jones recently launched a set of advanced strategy vaults, jGLP & jUSDC, that are built on top of the GMX platform and GLP. These vaults deliver transparent and consistent leveraged yield to users. They work in tandem to amplify the yield generated by GLP for depositors. - jGLP: Smart Leverage on the underlying GLP rewards rate - jUSDC: Transparent USDC yield without the inefficiencies of competing methods Both vaults offer optional auto-compounding. Choosing to auto-compound allows users to mint the jGLP and jUSDC receipt tokens. The jGLP vault accrues yield in ETH, while the jUSDC vault accrues yield in USDC. How do they work? The jGLP and jUSDC vaults are complementary. At a high level, the two Vaults work together by doing the following: 1. Users can deposit GLP or any GLP basket token into the jGLP Vault, and USDC into the jUSDC Vault. 2. The jGLP Vault borrows USDC collateral from the jUSDC Vault to mint more GLP, thereby gaining leverage on its GLP position. 3. The jGLP Vault delivers amplified and transparent real yield to depositors. 4. The jUSDC Vault delivers USDC yield to depositors by receiving a portion of the yield from the GLP strategy built on its collateral. The jGLP Vault only borrows from the jUSDC vault, and does not interact with any other leverage sources. jGLP maintains exposure similar to the broad crypto market (i.e ETH, BTC, etc.) while earning multiples of the base GLP yield. Even better, jGLP uses Smart Leverage, developed with extensive backtesting, to automatically rebalance within an algorithmically determined range.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Jones GLP Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Jones GLP (JGLP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Jones GLP (JGLP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Jones GLP.

Semak Jones GLP ramalan harga sekarang!

JGLP kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Jones GLP (JGLP)

Memahami tokenomik Jones GLP (JGLP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token JGLP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Jones GLP (JGLP) Berapakah nilai Jones GLP (JGLP) hari ini? Harga langsung JGLP dalam USD ialah 1.39 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa JGLP ke USD? $ 1.39 . Lihat Harga semasa JGLP ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Jones GLP? Had pasaran untuk JGLP ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran JGLP? Bekalan edaran JGLP ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) JGLP? JGLP mencapai harga ATH sebanyak 3.0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa JGLP? JGLP melihat harga ATL sebanyak 0.712625 USD . Berapakah jumlah dagangan JGLP? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk JGLPialah $ 5.82K USD . Adakah JGLP akan naik lebih tinggi tahun ini? JGLP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak JGLPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Jones GLP (JGLP) Kemas Kini Industri Penting