JOOCE Harga Hari Ini

Harga langsung JOOCE (JOOCE) hari ini ialah $ 0.00005847, dengan 5.24% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa JOOCE kepada USD penukaran adalah $ 0.00005847 setiap JOOCE.

JOOCE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 98,860, dengan bekalan edaran sebanyak 1.69B JOOCE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, JOOCE didagangkan antara $ 0.00005514 (rendah) dan $ 0.00005844 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00008622, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002737.

Dalam prestasi jangka pendek, JOOCE dipindahkan +1.09% dalam sejam terakhir dan -10.57% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

JOOCE (JOOCE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 98.86K$ 98.86K $ 98.86K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 584.42K$ 584.42K $ 584.42K Bekalan Peredaran 1.69B 1.69B 1.69B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa JOOCE ialah $ 98.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JOOCE ialah 1.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 584.42K.