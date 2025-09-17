Lagi Mengenai JMX

Maklumat Harga JMX

Laman Web Rasmi JMX

Tokenomik JMX

Ramalan Harga JMX

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

JOOCE Memecoin Index Logo

JOOCE Memecoin Index Harga (JMX)

Tidak tersenarai

1 JMX ke USD Harga Langsung:

$0.585502
$0.585502$0.585502
+2.90%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
JOOCE Memecoin Index (JMX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:11:33 (UTC+8)

JOOCE Memecoin Index (JMX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.566039
$ 0.566039$ 0.566039
24J Rendah
$ 0.585504
$ 0.585504$ 0.585504
24J Tinggi

$ 0.566039
$ 0.566039$ 0.566039

$ 0.585504
$ 0.585504$ 0.585504

$ 0.846862
$ 0.846862$ 0.846862

$ 0.417021
$ 0.417021$ 0.417021

--

+2.98%

+3.91%

+3.91%

JOOCE Memecoin Index (JMX) harga masa nyata ialah $0.585502. Sepanjang 24 jam yang lalu, JMX didagangkan antara $ 0.566039 rendah dan $ 0.585504 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JMX sepanjang masa ialah $ 0.846862, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.417021.

Dari segi prestasi jangka pendek, JMX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +2.98% dalam 24 jam dan +3.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

JOOCE Memecoin Index (JMX) Maklumat Pasaran

$ 863.16K
$ 863.16K$ 863.16K

--
----

$ 863.16K
$ 863.16K$ 863.16K

1.47M
1.47M 1.47M

1,474,216.044428479
1,474,216.044428479 1,474,216.044428479

Had Pasaran semasa JOOCE Memecoin Index ialah $ 863.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JMX ialah 1.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1474216.044428479. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 863.16K.

JOOCE Memecoin Index (JMX) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga JOOCE Memecoin Index kepada USD adalah $ +0.01693025.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga JOOCE Memecoin Index kepada USD adalah $ -0.0312254657.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga JOOCE Memecoin Index kepada USD adalah $ -0.1258856233.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga JOOCE Memecoin Index kepada USD adalah $ +0.0626869416516283.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01693025+2.98%
30 Hari$ -0.0312254657-5.33%
60 Hari$ -0.1258856233-21.50%
90 Hari$ +0.0626869416516283+11.99%

Apakah itu JOOCE Memecoin Index (JMX)

The JOOCE platform provides access to the JOOCE Memecoin Index ($JMX) that offers multi-chain exposure to the top memecoins in crypto through a single token. The composition of the JOOCE Memecoin Index is managed by the $JOOCE token holders. $JOOCE holders can lock their tokens to acquire voting power (VP) and then use that VP to vote for their favorite memecoins. The more votes a memecoin gets the greater its weight will be in the next rebalancing.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

JOOCE Memecoin Index (JMX) Sumber

Laman Web Rasmi

JOOCE Memecoin Index Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai JOOCE Memecoin Index (JMX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset JOOCE Memecoin Index (JMX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk JOOCE Memecoin Index.

Semak JOOCE Memecoin Index ramalan harga sekarang!

JMX kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik JOOCE Memecoin Index (JMX)

Memahami tokenomik JOOCE Memecoin Index (JMX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token JMX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai JOOCE Memecoin Index (JMX)

Berapakah nilai JOOCE Memecoin Index (JMX) hari ini?
Harga langsung JMX dalam USD ialah 0.585502 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa JMX ke USD?
Harga semasa JMX ke USD ialah $ 0.585502. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran JOOCE Memecoin Index?
Had pasaran untuk JMX ialah $ 863.16K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran JMX?
Bekalan edaran JMX ialah 1.47M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) JMX?
JMX mencapai harga ATH sebanyak 0.846862 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa JMX?
JMX melihat harga ATL sebanyak 0.417021 USD.
Berapakah jumlah dagangan JMX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk JMXialah -- USD.
Adakah JMX akan naik lebih tinggi tahun ini?
JMX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak JMXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:11:33 (UTC+8)

JOOCE Memecoin Index (JMX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.