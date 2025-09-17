JOOCE Memecoin Index (JMX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.566039 24J Tinggi $ 0.585504 Sepanjang Masa $ 0.846862 Harga Terendah $ 0.417021 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +2.98% Perubahan Harga (7D) +3.91%

JOOCE Memecoin Index (JMX) harga masa nyata ialah $0.585502. Sepanjang 24 jam yang lalu, JMX didagangkan antara $ 0.566039 rendah dan $ 0.585504 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JMX sepanjang masa ialah $ 0.846862, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.417021.

Dari segi prestasi jangka pendek, JMX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +2.98% dalam 24 jam dan +3.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

JOOCE Memecoin Index (JMX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 863.16K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 863.16K Bekalan Peredaran 1.47M Jumlah Bekalan 1,474,216.044428479

Had Pasaran semasa JOOCE Memecoin Index ialah $ 863.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JMX ialah 1.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1474216.044428479. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 863.16K.