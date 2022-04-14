Tokenomik JOOCE Memecoin Index (JMX)

Lihat cerapan utama tentang JOOCE Memecoin Index (JMX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

JOOCE Memecoin Index (JMX) Maklumat

The JOOCE platform provides access to the JOOCE Memecoin Index ($JMX) that offers multi-chain exposure to the top memecoins in crypto through a single token. The composition of the JOOCE Memecoin Index is managed by the $JOOCE token holders. $JOOCE holders can lock their tokens to acquire voting power (VP) and then use that VP to vote for their favorite memecoins. The more votes a memecoin gets the greater its weight will be in the next rebalancing.

Laman Web Rasmi:
https://jooce.xyz

JOOCE Memecoin Index (JMX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk JOOCE Memecoin Index (JMX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 902.52K
$ 902.52K$ 902.52K
Jumlah Bekalan:
$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M
Bekalan Edaran:
$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 902.52K
$ 902.52K$ 902.52K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.846862
$ 0.846862$ 0.846862
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.417021
$ 0.417021$ 0.417021
Harga Semasa:
$ 0.613724
$ 0.613724$ 0.613724

Tokenomik JOOCE Memecoin Index (JMX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik JOOCE Memecoin Index (JMX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token JMX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token JMX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik JMX, terokai JMX harga langsung token!

JMX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju JMX? Halaman ramalan harga JMX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.