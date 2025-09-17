JORAM POOWEL (POOWEL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01138816 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.43% Perubahan Harga (1D) +32.22% Perubahan Harga (7D) +45.55%

JORAM POOWEL (POOWEL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, POOWEL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POOWEL sepanjang masa ialah $ 0.01138816, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, POOWEL telah berubah sebanyak +0.43% sejak sejam yang lalu, +32.22% dalam 24 jam dan +45.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

JORAM POOWEL (POOWEL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 38.15K Kelantangan (24J) $ 4.14K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 38.15K Bekalan Peredaran 999.68M Jumlah Bekalan 999,675,597.0

Had Pasaran semasa JORAM POOWEL ialah $ 38.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 4.14K. Bekalan edaran POOWEL ialah 999.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999675597.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 38.15K.