Jose (JOSE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.066179$ 0.066179 $ 0.066179 Harga Terendah $ 0.00111638$ 0.00111638 $ 0.00111638 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Jose (JOSE) harga masa nyata ialah $0.00171906. Sepanjang 24 jam yang lalu, JOSE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JOSE sepanjang masa ialah $ 0.066179, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00111638.

Dari segi prestasi jangka pendek, JOSE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Jose (JOSE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.01K$ 17.01K $ 17.01K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.87K$ 17.87K $ 17.87K Bekalan Peredaran 9.90M 9.90M 9.90M Jumlah Bekalan 10,397,321.597328 10,397,321.597328 10,397,321.597328

Had Pasaran semasa Jose ialah $ 17.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JOSE ialah 9.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10397321.597328. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.87K.