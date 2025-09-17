Lagi Mengenai JMONEY

Maklumat Harga JMONEY

Kertas putih JMONEY

Laman Web Rasmi JMONEY

Tokenomik JMONEY

Ramalan Harga JMONEY

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Joss Money Logo

Joss Money Harga (JMONEY)

Tidak tersenarai

1 JMONEY ke USD Harga Langsung:

$0.00269649
$0.00269649$0.00269649
-2.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Joss Money (JMONEY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:23:01 (UTC+8)

Joss Money (JMONEY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0026843
$ 0.0026843$ 0.0026843
24J Rendah
$ 0.00277341
$ 0.00277341$ 0.00277341
24J Tinggi

$ 0.0026843
$ 0.0026843$ 0.0026843

$ 0.00277341
$ 0.00277341$ 0.00277341

$ 0.00820821
$ 0.00820821$ 0.00820821

$ 0.00135707
$ 0.00135707$ 0.00135707

-1.74%

-2.01%

-9.54%

-9.54%

Joss Money (JMONEY) harga masa nyata ialah $0.00269639. Sepanjang 24 jam yang lalu, JMONEY didagangkan antara $ 0.0026843 rendah dan $ 0.00277341 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JMONEY sepanjang masa ialah $ 0.00820821, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00135707.

Dari segi prestasi jangka pendek, JMONEY telah berubah sebanyak -1.74% sejak sejam yang lalu, -2.01% dalam 24 jam dan -9.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Joss Money (JMONEY) Maklumat Pasaran

$ 2.68M
$ 2.68M$ 2.68M

--
----

$ 2.68M
$ 2.68M$ 2.68M

998.60M
998.60M 998.60M

998,601,818.227707
998,601,818.227707 998,601,818.227707

Had Pasaran semasa Joss Money ialah $ 2.68M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JMONEY ialah 998.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998601818.227707. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.68M.

Joss Money (JMONEY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Joss Money kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Joss Money kepada USD adalah $ -0.0004613989.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Joss Money kepada USD adalah $ +0.0005187687.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Joss Money kepada USD adalah $ +0.001063616757616439.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.01%
30 Hari$ -0.0004613989-17.11%
60 Hari$ +0.0005187687+19.24%
90 Hari$ +0.001063616757616439+65.14%

Apakah itu Joss Money (JMONEY)

Joss Money, also known as ghost money or spirit money, is a traditional offering used in Chinese and other Chinese-influenced societies for ancestor and spirit worship. Typically burned during important festivals like Qingming Festival and the Ghost Festival, or during family worship rituals, it signifies respect and remembrance for ancestors. Burning joss paper is believed to transform the paper money or other forms of wealth into currency that spirits can use in the afterlife, thus ensuring the safety and prosperity of the living family members.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Joss Money (JMONEY) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Joss Money Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Joss Money (JMONEY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Joss Money (JMONEY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Joss Money.

Semak Joss Money ramalan harga sekarang!

JMONEY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Joss Money (JMONEY)

Memahami tokenomik Joss Money (JMONEY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token JMONEY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Joss Money (JMONEY)

Berapakah nilai Joss Money (JMONEY) hari ini?
Harga langsung JMONEY dalam USD ialah 0.00269639 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa JMONEY ke USD?
Harga semasa JMONEY ke USD ialah $ 0.00269639. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Joss Money?
Had pasaran untuk JMONEY ialah $ 2.68M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran JMONEY?
Bekalan edaran JMONEY ialah 998.60M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) JMONEY?
JMONEY mencapai harga ATH sebanyak 0.00820821 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa JMONEY?
JMONEY melihat harga ATL sebanyak 0.00135707 USD.
Berapakah jumlah dagangan JMONEY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk JMONEYialah -- USD.
Adakah JMONEY akan naik lebih tinggi tahun ini?
JMONEY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak JMONEYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:23:01 (UTC+8)

Joss Money (JMONEY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.