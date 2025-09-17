Joss Money (JMONEY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0026843 $ 0.0026843 $ 0.0026843 24J Rendah $ 0.00277341 $ 0.00277341 $ 0.00277341 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0026843$ 0.0026843 $ 0.0026843 24J Tinggi $ 0.00277341$ 0.00277341 $ 0.00277341 Sepanjang Masa $ 0.00820821$ 0.00820821 $ 0.00820821 Harga Terendah $ 0.00135707$ 0.00135707 $ 0.00135707 Perubahan Harga (1J) -1.74% Perubahan Harga (1D) -2.01% Perubahan Harga (7D) -9.54% Perubahan Harga (7D) -9.54%

Joss Money (JMONEY) harga masa nyata ialah $0.00269639. Sepanjang 24 jam yang lalu, JMONEY didagangkan antara $ 0.0026843 rendah dan $ 0.00277341 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JMONEY sepanjang masa ialah $ 0.00820821, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00135707.

Dari segi prestasi jangka pendek, JMONEY telah berubah sebanyak -1.74% sejak sejam yang lalu, -2.01% dalam 24 jam dan -9.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Joss Money (JMONEY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M Bekalan Peredaran 998.60M 998.60M 998.60M Jumlah Bekalan 998,601,818.227707 998,601,818.227707 998,601,818.227707

Had Pasaran semasa Joss Money ialah $ 2.68M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JMONEY ialah 998.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998601818.227707. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.68M.