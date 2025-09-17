Joule (JOULE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00407963 $ 0.00407963 $ 0.00407963 24J Rendah $ 0.00452713 $ 0.00452713 $ 0.00452713 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00407963$ 0.00407963 $ 0.00407963 24J Tinggi $ 0.00452713$ 0.00452713 $ 0.00452713 Sepanjang Masa $ 0.067035$ 0.067035 $ 0.067035 Harga Terendah $ 0.00381682$ 0.00381682 $ 0.00381682 Perubahan Harga (1J) +0.02% Perubahan Harga (1D) +4.69% Perubahan Harga (7D) +6.61% Perubahan Harga (7D) +6.61%

Joule (JOULE) harga masa nyata ialah $0.00443755. Sepanjang 24 jam yang lalu, JOULE didagangkan antara $ 0.00407963 rendah dan $ 0.00452713 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JOULE sepanjang masa ialah $ 0.067035, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00381682.

Dari segi prestasi jangka pendek, JOULE telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, +4.69% dalam 24 jam dan +6.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Joule (JOULE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.26M$ 3.26M $ 3.26M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.29M$ 3.29M $ 3.29M Bekalan Peredaran 735.14M 735.14M 735.14M Jumlah Bekalan 741,247,226.0643828 741,247,226.0643828 741,247,226.0643828

Had Pasaran semasa Joule ialah $ 3.26M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JOULE ialah 735.14M, dengan jumlah bekalan sebanyak 741247226.0643828. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.29M.