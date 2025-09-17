Joystream (JOY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00100504 $ 0.00100504 $ 0.00100504 24J Rendah $ 0.00120596 $ 0.00120596 $ 0.00120596 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00100504$ 0.00100504 $ 0.00100504 24J Tinggi $ 0.00120596$ 0.00120596 $ 0.00120596 Sepanjang Masa $ 0.060149$ 0.060149 $ 0.060149 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.16% Perubahan Harga (1D) -16.58% Perubahan Harga (7D) -12.32% Perubahan Harga (7D) -12.32%

Joystream (JOY) harga masa nyata ialah $0.00100503. Sepanjang 24 jam yang lalu, JOY didagangkan antara $ 0.00100504 rendah dan $ 0.00120596 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JOY sepanjang masa ialah $ 0.060149, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, JOY telah berubah sebanyak -1.16% sejak sejam yang lalu, -16.58% dalam 24 jam dan -12.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Joystream (JOY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Bekalan Peredaran 1.09B 1.09B 1.09B Jumlah Bekalan 1,106,928,048.0 1,106,928,048.0 1,106,928,048.0

Had Pasaran semasa Joystream ialah $ 1.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JOY ialah 1.09B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1106928048.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.12M.