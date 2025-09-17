Lagi Mengenai JPOW

JPOW AI Harga (JPOW)

1 JPOW ke USD Harga Langsung:

$0.00013943
-23.80%1D
JPOW AI (JPOW) Carta Harga Langsung
JPOW AI (JPOW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0001319
24J Rendah
$ 0.00018506
24J Tinggi

$ 0.0001319
$ 0.00018506
$ 0.00261661
$ 0.00006043
+0.21%

-23.41%

-49.65%

-49.65%

JPOW AI (JPOW) harga masa nyata ialah $0.00014013. Sepanjang 24 jam yang lalu, JPOW didagangkan antara $ 0.0001319 rendah dan $ 0.00018506 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JPOW sepanjang masa ialah $ 0.00261661, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006043.

Dari segi prestasi jangka pendek, JPOW telah berubah sebanyak +0.21% sejak sejam yang lalu, -23.41% dalam 24 jam dan -49.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

JPOW AI (JPOW) Maklumat Pasaran

$ 140.12K
--
$ 140.12K
999.93M
999,932,540.880416
Had Pasaran semasa JPOW AI ialah $ 140.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JPOW ialah 999.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999932540.880416. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 140.12K.

JPOW AI (JPOW) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga JPOW AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga JPOW AI kepada USD adalah $ -0.0000920509.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga JPOW AI kepada USD adalah $ +0.0001785724.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga JPOW AI kepada USD adalah $ -0.00026372186637219365.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-23.41%
30 Hari$ -0.0000920509-65.68%
60 Hari$ +0.0001785724+127.43%
90 Hari$ -0.00026372186637219365-65.30%

Apakah itu JPOW AI (JPOW)

JPOW - An AI Agent designed for DeFi protocol management, responsible for executing critical functions for stablecoin issuance and money market. The AI Agent will actively manage LTV, interest rates, liquidations and LP. The purpose of JPOW is to act as an AI Agent designed for decentralized finance (DeFi) protocol management. Its primary goal is to autonomously and efficiently manage critical aspects of a stablecoin issuance system and a money market platform

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

JPOW AI (JPOW) Sumber

Laman Web Rasmi

JPOW AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai JPOW AI (JPOW) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset JPOW AI (JPOW) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk JPOW AI.

Semak JPOW AI ramalan harga sekarang!

JPOW kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik JPOW AI (JPOW)

Memahami tokenomik JPOW AI (JPOW) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token JPOW dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai JPOW AI (JPOW)

Berapakah nilai JPOW AI (JPOW) hari ini?
Harga langsung JPOW dalam USD ialah 0.00014013 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa JPOW ke USD?
Harga semasa JPOW ke USD ialah $ 0.00014013. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran JPOW AI?
Had pasaran untuk JPOW ialah $ 140.12K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran JPOW?
Bekalan edaran JPOW ialah 999.93M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) JPOW?
JPOW mencapai harga ATH sebanyak 0.00261661 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa JPOW?
JPOW melihat harga ATL sebanyak 0.00006043 USD.
Berapakah jumlah dagangan JPOW?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk JPOWialah -- USD.
Adakah JPOW akan naik lebih tinggi tahun ini?
JPOW mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak JPOWramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.