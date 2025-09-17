JPOW AI (JPOW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0001319 $ 0.0001319 $ 0.0001319 24J Rendah $ 0.00018506 $ 0.00018506 $ 0.00018506 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0001319$ 0.0001319 $ 0.0001319 24J Tinggi $ 0.00018506$ 0.00018506 $ 0.00018506 Sepanjang Masa $ 0.00261661$ 0.00261661 $ 0.00261661 Harga Terendah $ 0.00006043$ 0.00006043 $ 0.00006043 Perubahan Harga (1J) +0.21% Perubahan Harga (1D) -23.41% Perubahan Harga (7D) -49.65% Perubahan Harga (7D) -49.65%

JPOW AI (JPOW) harga masa nyata ialah $0.00014013. Sepanjang 24 jam yang lalu, JPOW didagangkan antara $ 0.0001319 rendah dan $ 0.00018506 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JPOW sepanjang masa ialah $ 0.00261661, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006043.

Dari segi prestasi jangka pendek, JPOW telah berubah sebanyak +0.21% sejak sejam yang lalu, -23.41% dalam 24 jam dan -49.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

JPOW AI (JPOW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 140.12K$ 140.12K $ 140.12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 140.12K$ 140.12K $ 140.12K Bekalan Peredaran 999.93M 999.93M 999.93M Jumlah Bekalan 999,932,540.880416 999,932,540.880416 999,932,540.880416

Had Pasaran semasa JPOW AI ialah $ 140.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JPOW ialah 999.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999932540.880416. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 140.12K.