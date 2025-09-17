ju rugan (JU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00525852$ 0.00525852 $ 0.00525852 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) -1.60% Perubahan Harga (7D) +13.80% Perubahan Harga (7D) +13.80%

ju rugan (JU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, JU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JU sepanjang masa ialah $ 0.00525852, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, JU telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, -1.60% dalam 24 jam dan +13.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ju rugan (JU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.70K$ 13.70K $ 13.70K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.70K$ 13.70K $ 13.70K Bekalan Peredaran 998.53M 998.53M 998.53M Jumlah Bekalan 998,528,215.0580654 998,528,215.0580654 998,528,215.0580654

Had Pasaran semasa ju rugan ialah $ 13.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JU ialah 998.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998528215.0580654. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.70K.