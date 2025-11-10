BursaDEX+
Harga Judge MENTAL langsung hari ini ialah 0 USD.MENTAL modal pasaran ialah 9,588.74 USD. Jejaki masa nyata MENTAL kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai MENTAL

Maklumat Harga MENTAL

Apakah MENTAL

Laman Web Rasmi MENTAL

Tokenomik MENTAL

Ramalan Harga MENTAL

Judge MENTAL Logo

Judge MENTAL Harga (MENTAL)

Tidak tersenarai

1 MENTAL ke USD Harga Langsung:

--
----
+3.90%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Judge MENTAL (MENTAL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:25:34 (UTC+8)

Judge MENTAL Harga Hari Ini

Harga langsung Judge MENTAL (MENTAL) hari ini ialah --, dengan 3.94% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MENTAL kepada USD penukaran adalah -- setiap MENTAL.

Judge MENTAL kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 9,588.74, dengan bekalan edaran sebanyak 999.99M MENTAL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MENTAL didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MENTAL dipindahkan -0.41% dalam sejam terakhir dan -15.25% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Judge MENTAL (MENTAL) Maklumat Pasaran

$ 9.59K
$ 9.59K$ 9.59K

--
----

$ 9.59K
$ 9.59K$ 9.59K

999.99M
999.99M 999.99M

999,985,147.7990674
999,985,147.7990674 999,985,147.7990674

Had Pasaran semasa Judge MENTAL ialah $ 9.59K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MENTAL ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999985147.7990674. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.59K.

Judge MENTAL Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.41%

+3.94%

-15.25%

-15.25%

Judge MENTAL (MENTAL) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Judge MENTAL kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Judge MENTAL kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Judge MENTAL kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Judge MENTAL kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+3.94%
30 Hari$ 0-86.63%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Judge MENTAL

Judge MENTAL (MENTAL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MENTAL pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Judge MENTAL (MENTAL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Judge MENTAL berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Judge MENTAL yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk MENTAL ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Judge MENTAL Ramalan Harga.

Apakah itu Judge MENTAL (MENTAL)

A true CLM (Community Led Meme).
The idea for Judge $MENTAL came from "Mike Gee". It was his concept and his visuals that gave us the idea to push this to market. A true community members idea that we brought to market, showing that $MLMX and its whole ecosystem is driven in part by its community members ideas.

30% of $MENTAL supply is staked on the MLMX Centralized Exchange for 1 year staking periods. This keeps the floor protected at all times and helps build value over time for future value reporting for Legal X Global LLC.

In the volatile underbelly of the crypto universe, where moonshots collide with rug pulls and diamond hands tremble under the weight of red candles, there reigns a fearsome arbiter of sanity: Judge $MENTAL.

This wild-haired, bug-eyed jurist, with his robe billowing like a bear market cape and his gavel poised to smash delusions, presides over the Court of Crypto Derangement. Legend has it that Judge $MENTAL was once a mild-mannered trader named Judd Mental, who snapped after one too many 100x pumps followed by soul-crushing dumps.

His hair fried from staring at charts 24/7, he ascended to the bench, vowing to judge the mental fortitude of all who dare enter the arena. "Order in the court!" he bellows, pointing an accusatory finger at FOMO-stricken noobs and overleveraged degens alike.

Cases flood his docket daily:

The FOMO Felon: A trader who YOLO'd their life savings into a cat-themed meme coin at ATH. Verdict: Guilty! Sentence: 10 years of paper-handing therapy, paid in $MENTAL tokens.

The Rug Pull Victim: A hopeful investor scammed by a shady dev team. Verdict: Innocent by insanity! Reward: Airdropped $MENTAL to rebuild their shattered psyche.

The HODL Heretic: One who sells too early, missing the lambo. Verdict: Contempt of gains! Penalty: Forced to watch green candles from the sidelines.

But Judge $MENTAL isn't all hammer and no heart. His $MENTAL token isn't just currency—it's a measure of mental resilience. Stack enough through wise (or wildly lucky) trades, and you unlock "Enlightened Insanity," where losses feel like wins and dips are just setups for epic comebacks. In a world gone mad with greed and memes, Judge $MENTAL reminds us: Before you ape in, ask yourself—are you mentally prepared? Or will the gavel fall on you next?

Judge MENTAL (MENTAL) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Judge MENTAL

Berapakah nilai 1 Judge MENTAL pada tahun 2030?
Jika Judge MENTAL berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Judge MENTAL berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:25:34 (UTC+8)

Judge MENTAL (MENTAL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

