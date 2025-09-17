Juggernaut (JGN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00180124 $ 0.00180124 $ 0.00180124 24J Rendah $ 0.00470427 $ 0.00470427 $ 0.00470427 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00180124$ 0.00180124 $ 0.00180124 24J Tinggi $ 0.00470427$ 0.00470427 $ 0.00470427 Sepanjang Masa $ 5.83$ 5.83 $ 5.83 Harga Terendah $ 0.00051325$ 0.00051325 $ 0.00051325 Perubahan Harga (1J) -0.04% Perubahan Harga (1D) -1.04% Perubahan Harga (7D) +10.79% Perubahan Harga (7D) +10.79%

Juggernaut (JGN) harga masa nyata ialah $0.00181453. Sepanjang 24 jam yang lalu, JGN didagangkan antara $ 0.00180124 rendah dan $ 0.00470427 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JGN sepanjang masa ialah $ 5.83, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00051325.

Dari segi prestasi jangka pendek, JGN telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, -1.04% dalam 24 jam dan +10.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Juggernaut (JGN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 181.81K$ 181.81K $ 181.81K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 272.15K$ 272.15K $ 272.15K Bekalan Peredaran 100.21M 100.21M 100.21M Jumlah Bekalan 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Had Pasaran semasa Juggernaut ialah $ 181.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JGN ialah 100.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 150000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 272.15K.