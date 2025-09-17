Lagi Mengenai JUICE

Juice Finance Harga (JUICE)

1 JUICE ke USD Harga Langsung:

$0.00032541
$0.00032541
+1.10%1D
Juice Finance (JUICE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:38:31 (UTC+8)

Juice Finance (JUICE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

$ 0.188085
$ 0.188085$ 0.188085

-0.05%

+1.18%

-1.68%

-1.68%

Juice Finance (JUICE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, JUICE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JUICE sepanjang masa ialah $ 0.188085, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, JUICE telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, +1.18% dalam 24 jam dan -1.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Juice Finance (JUICE) Maklumat Pasaran

$ 265.63K
$ 265.63K$ 265.63K

--
----

$ 325.51K
$ 325.51K$ 325.51K

816.03M
816.03M 816.03M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Juice Finance ialah $ 265.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JUICE ialah 816.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 325.51K.

Juice Finance (JUICE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Juice Finance kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Juice Finance kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Juice Finance kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Juice Finance kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.18%
30 Hari$ 0-13.14%
60 Hari$ 0-12.56%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Juice Finance (JUICE)

Juice Finance, is a leading disruptive Cross-Margin DeFi protocol built on the Blast L2. At its core, Juice innovates with cross-margin lending features, integrating seamlessly with Blast’s unique rebasing tokens and ecosystem ethos. Our platform is designed to empower users with composable leverage, enabling them to maximize their yield and point farming activities within the Blast ecosystem.

Juice Finance (JUICE) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Juice Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Juice Finance (JUICE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Juice Finance (JUICE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Juice Finance.

Semak Juice Finance ramalan harga sekarang!

JUICE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Juice Finance (JUICE)

Memahami tokenomik Juice Finance (JUICE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token JUICE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Juice Finance (JUICE)

Berapakah nilai Juice Finance (JUICE) hari ini?
Harga langsung JUICE dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa JUICE ke USD?
Harga semasa JUICE ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Juice Finance?
Had pasaran untuk JUICE ialah $ 265.63K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran JUICE?
Bekalan edaran JUICE ialah 816.03M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) JUICE?
JUICE mencapai harga ATH sebanyak 0.188085 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa JUICE?
JUICE melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan JUICE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk JUICEialah -- USD.
Adakah JUICE akan naik lebih tinggi tahun ini?
JUICE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak JUICEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Juice Finance (JUICE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.