Juice Finance (JUICE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.188085$ 0.188085 $ 0.188085 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.05% Perubahan Harga (1D) +1.18% Perubahan Harga (7D) -1.68% Perubahan Harga (7D) -1.68%

Juice Finance (JUICE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, JUICE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JUICE sepanjang masa ialah $ 0.188085, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, JUICE telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, +1.18% dalam 24 jam dan -1.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Juice Finance (JUICE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 265.63K$ 265.63K $ 265.63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 325.51K$ 325.51K $ 325.51K Bekalan Peredaran 816.03M 816.03M 816.03M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Juice Finance ialah $ 265.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JUICE ialah 816.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 325.51K.