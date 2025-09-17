JUICY (JUICY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00122732 $ 0.00122732 $ 0.00122732 24J Rendah $ 0.00158009 $ 0.00158009 $ 0.00158009 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00122732$ 0.00122732 $ 0.00122732 24J Tinggi $ 0.00158009$ 0.00158009 $ 0.00158009 Sepanjang Masa $ 0.065988$ 0.065988 $ 0.065988 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.32% Perubahan Harga (1D) +20.25% Perubahan Harga (7D) +66.50% Perubahan Harga (7D) +66.50%

JUICY (JUICY) harga masa nyata ialah $0.0015238. Sepanjang 24 jam yang lalu, JUICY didagangkan antara $ 0.00122732 rendah dan $ 0.00158009 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JUICY sepanjang masa ialah $ 0.065988, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, JUICY telah berubah sebanyak -0.32% sejak sejam yang lalu, +20.25% dalam 24 jam dan +66.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

JUICY (JUICY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 834.77K$ 834.77K $ 834.77K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Bekalan Peredaran 548.02M 548.02M 548.02M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa JUICY ialah $ 834.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JUICY ialah 548.02M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.52M.