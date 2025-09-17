JUJU (JUJU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00002475 $ 0.00002475 $ 0.00002475 24J Rendah $ 0.0000258 $ 0.0000258 $ 0.0000258 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00002475$ 0.00002475 $ 0.00002475 24J Tinggi $ 0.0000258$ 0.0000258 $ 0.0000258 Sepanjang Masa $ 0.00119818$ 0.00119818 $ 0.00119818 Harga Terendah $ 0.00001455$ 0.00001455 $ 0.00001455 Perubahan Harga (1J) +0.37% Perubahan Harga (1D) +1.14% Perubahan Harga (7D) +4.56% Perubahan Harga (7D) +4.56%

JUJU (JUJU) harga masa nyata ialah $0.00002503. Sepanjang 24 jam yang lalu, JUJU didagangkan antara $ 0.00002475 rendah dan $ 0.0000258 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JUJU sepanjang masa ialah $ 0.00119818, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001455.

Dari segi prestasi jangka pendek, JUJU telah berubah sebanyak +0.37% sejak sejam yang lalu, +1.14% dalam 24 jam dan +4.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

JUJU (JUJU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 25.02K$ 25.02K $ 25.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.02K$ 25.02K $ 25.02K Bekalan Peredaran 999.51M 999.51M 999.51M Jumlah Bekalan 999,511,882.461681 999,511,882.461681 999,511,882.461681

Had Pasaran semasa JUJU ialah $ 25.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JUJU ialah 999.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999511882.461681. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.02K.