Lagi Mengenai JUJU

Maklumat Harga JUJU

Laman Web Rasmi JUJU

Tokenomik JUJU

Ramalan Harga JUJU

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

JUJU Logo

JUJU Harga (JUJU)

Tidak tersenarai

1 JUJU ke USD Harga Langsung:

--
----
+1.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
JUJU (JUJU) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:13:52 (UTC+8)

JUJU (JUJU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00002475
$ 0.00002475$ 0.00002475
24J Rendah
$ 0.0000258
$ 0.0000258$ 0.0000258
24J Tinggi

$ 0.00002475
$ 0.00002475$ 0.00002475

$ 0.0000258
$ 0.0000258$ 0.0000258

$ 0.00119818
$ 0.00119818$ 0.00119818

$ 0.00001455
$ 0.00001455$ 0.00001455

+0.37%

+1.14%

+4.56%

+4.56%

JUJU (JUJU) harga masa nyata ialah $0.00002503. Sepanjang 24 jam yang lalu, JUJU didagangkan antara $ 0.00002475 rendah dan $ 0.0000258 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JUJU sepanjang masa ialah $ 0.00119818, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001455.

Dari segi prestasi jangka pendek, JUJU telah berubah sebanyak +0.37% sejak sejam yang lalu, +1.14% dalam 24 jam dan +4.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

JUJU (JUJU) Maklumat Pasaran

$ 25.02K
$ 25.02K$ 25.02K

--
----

$ 25.02K
$ 25.02K$ 25.02K

999.51M
999.51M 999.51M

999,511,882.461681
999,511,882.461681 999,511,882.461681

Had Pasaran semasa JUJU ialah $ 25.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JUJU ialah 999.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999511882.461681. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.02K.

JUJU (JUJU) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga JUJU kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga JUJU kepada USD adalah $ +0.0000059788.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga JUJU kepada USD adalah $ +0.0000036684.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga JUJU kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.14%
30 Hari$ +0.0000059788+23.89%
60 Hari$ +0.0000036684+14.66%
90 Hari$ 0--

Apakah itu JUJU (JUJU)

JUJU is a fresh and never seen before meme character on the Solana Blockchain. It's a CTO but has the OG Artist on board. With a clear plan for growth JUJU is aiming to takeover the crypto meme world by extensive marketing with a CTO Lead with track record in marketing and social media working for some of the biggest companies in the world. A strong community is also developing and the backbone of further growth.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

JUJU (JUJU) Sumber

Laman Web Rasmi

JUJU Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai JUJU (JUJU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset JUJU (JUJU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk JUJU.

Semak JUJU ramalan harga sekarang!

JUJU kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik JUJU (JUJU)

Memahami tokenomik JUJU (JUJU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token JUJU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai JUJU (JUJU)

Berapakah nilai JUJU (JUJU) hari ini?
Harga langsung JUJU dalam USD ialah 0.00002503 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa JUJU ke USD?
Harga semasa JUJU ke USD ialah $ 0.00002503. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran JUJU?
Had pasaran untuk JUJU ialah $ 25.02K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran JUJU?
Bekalan edaran JUJU ialah 999.51M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) JUJU?
JUJU mencapai harga ATH sebanyak 0.00119818 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa JUJU?
JUJU melihat harga ATL sebanyak 0.00001455 USD.
Berapakah jumlah dagangan JUJU?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk JUJUialah -- USD.
Adakah JUJU akan naik lebih tinggi tahun ini?
JUJU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak JUJUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:13:52 (UTC+8)

JUJU (JUJU) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.