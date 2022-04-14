Tokenomik Julia Swarm Syndicate (JSS)

Tokenomik Julia Swarm Syndicate (JSS)

Lihat cerapan utama tentang Julia Swarm Syndicate (JSS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Julia Swarm Syndicate (JSS) Maklumat

Julia Swarm Syndicate (JSS) is a next-generation crypto trading platform built on the Julia programming language and focused on the Solana blockchain. It uses swarm intelligence, where a decentralized group of AI agents work together—like a colony of ants or a flock of birds—to analyze data, predict market trends, and make smart trading decisions.

Each agent has its own strategy. For example, the Technical Analyst uses indicators like RSI and Bollinger Bands, the Degen Trader chases fast-moving DeFi trends, and the Market Insight Trader looks at big-picture data like liquidity and market cap. These agents learn from their past performance and adjust their strategies using Julia’s machine learning tools.

JSS pulls real-time market data from sources like DEXScreener and GeckoTerminal. Agents communicate and reach a group decision—buy, sell, or hold—based on majority sentiment, ensuring that the system adapts to changing conditions.

The goal of JSS is to make advanced trading tools available to everyone, not just institutional investors. By combining the strengths of many agents, it gives users a clearer, more informed view of the crypto market. In the future, JSS may expand to other blockchains and allow the community to help build and improve agents through an open-source framework.

Laman Web Rasmi:
https://www.swarmsyndicate.app/
Kertas putih:
https://github.com/zhenwuuu/JuliaSwarmSyndicate

Julia Swarm Syndicate (JSS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Julia Swarm Syndicate (JSS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 12.00K
$ 12.00K$ 12.00K
Jumlah Bekalan:
$ 964.95M
$ 964.95M$ 964.95M
Bekalan Edaran:
$ 964.95M
$ 964.95M$ 964.95M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 12.00K
$ 12.00K
$ 12.00K$ 12.00K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00107045
$ 0.00107045$ 0.00107045
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik Julia Swarm Syndicate (JSS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Julia Swarm Syndicate (JSS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token JSS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token JSS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik JSS, terokai JSS harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.