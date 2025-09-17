JumpToken (JMPT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.971931 24J Tinggi $ 0.993935 Harga Terendah $ 0.837458 Perubahan Harga (1J) -0.40% Perubahan Harga (1D) +0.36% Perubahan Harga (7D) -2.32%

JumpToken (JMPT) harga masa nyata ialah $0.987087. Sepanjang 24 jam yang lalu, JMPT didagangkan antara $ 0.971931 rendah dan $ 0.993935 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JMPT sepanjang masa ialah $ 2.94, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.837458.

Dari segi prestasi jangka pendek, JMPT telah berubah sebanyak -0.40% sejak sejam yang lalu, +0.36% dalam 24 jam dan -2.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

JumpToken (JMPT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.07M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 30.36M Bekalan Peredaran 14.27M Jumlah Bekalan 30,789,989.9

Had Pasaran semasa JumpToken ialah $ 14.07M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JMPT ialah 14.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 30789989.9. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.36M.