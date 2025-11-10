jungle bay memes Harga Hari Ini

Harga langsung jungle bay memes (JBM) hari ini ialah $ 0.00000171, dengan 0.96% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa JBM kepada USD penukaran adalah $ 0.00000171 setiap JBM.

jungle bay memes kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 159,481, dengan bekalan edaran sebanyak 93.24B JBM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, JBM didagangkan antara $ 0.00000169 (rendah) dan $ 0.00000171 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00000466, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000159.

Dalam prestasi jangka pendek, JBM dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -21.80% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

jungle bay memes (JBM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 159.48K$ 159.48K $ 159.48K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 159.48K$ 159.48K $ 159.48K Bekalan Peredaran 93.24B 93.24B 93.24B Jumlah Bekalan 93,243,552,077.89908 93,243,552,077.89908 93,243,552,077.89908

Had Pasaran semasa jungle bay memes ialah $ 159.48K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JBM ialah 93.24B, dengan jumlah bekalan sebanyak 93243552077.89908. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 159.48K.