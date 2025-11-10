BursaDEX+
Harga jungle bay memes langsung hari ini ialah 0.00000171 USD.JBM modal pasaran ialah 159,481 USD. Jejaki masa nyata JBM kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai JBM

Maklumat Harga JBM

Apakah JBM

Laman Web Rasmi JBM

Tokenomik JBM

Ramalan Harga JBM

jungle bay memes Harga Hari Ini

Harga langsung jungle bay memes (JBM) hari ini ialah $ 0.00000171, dengan 0.96% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa JBM kepada USD penukaran adalah $ 0.00000171 setiap JBM.

jungle bay memes kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 159,481, dengan bekalan edaran sebanyak 93.24B JBM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, JBM didagangkan antara $ 0.00000169 (rendah) dan $ 0.00000171 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00000466, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000159.

Dalam prestasi jangka pendek, JBM dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -21.80% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Had Pasaran semasa jungle bay memes ialah $ 159.48K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JBM ialah 93.24B, dengan jumlah bekalan sebanyak 93243552077.89908. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 159.48K.

-21.80%

jungle bay memes (JBM) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga jungle bay memes kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga jungle bay memes kepada USD adalah $ -0.0000007090.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga jungle bay memes kepada USD adalah $ -0.0000008013.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga jungle bay memes kepada USD adalah $ -0.0000020292037527533733.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.96%
30 Hari$ -0.0000007090-41.46%
60 Hari$ -0.0000008013-46.86%
90 Hari$ -0.0000020292037527533733-54.26%

Ramalan Harga untuk jungle bay memes

jungle bay memes (JBM) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran JBM pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
jungle bay memes (JBM) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga jungle bay memes berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Apakah itu jungle bay memes (JBM)

Jungle Bay Memes ($JBM) is a community-owned token that emerged from a glitch in the Bankr bot — an accidental deployment triggered by a prompt intended to buy two meme tokens. Instead, the protocol spawned $JBM, seeded it with liquidity, and left the rest to fate.

Rather than scrap it, the Jungle Bay artist collective adopted the token as the memetic lifeblood of their ecosystem — a symbol of creative chaos, cultural coordination, and on-chain serendipity. Born from error, embraced with intent, $JBM now powers a growing movement on Base where memes aren’t just content — they’re currency.

No presale. No roadmap. No central team. Just a token, a moment, and a community that knew exactly what to do with both.

Origin thread: see Official Links below.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

jungle bay memes (JBM) Sumber

Laman Web Rasmi

