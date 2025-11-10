Tokenomik jungle bay memes (JBM)

Lihat cerapan utama tentang jungle bay memes (JBM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:12:11 (UTC+8)
USD

jungle bay memes (JBM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk jungle bay memes (JBM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 178.93K
$ 178.93K
Jumlah Bekalan:
$ 93.24B
$ 93.24B
Bekalan Edaran:
$ 93.24B
$ 93.24B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 178.93K
$ 178.93K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

jungle bay memes (JBM) Maklumat

Jungle Bay Memes ($JBM) is a community-owned token that emerged from a glitch in the Bankr bot — an accidental deployment triggered by a prompt intended to buy two meme tokens. Instead, the protocol spawned $JBM, seeded it with liquidity, and left the rest to fate.

Rather than scrap it, the Jungle Bay artist collective adopted the token as the memetic lifeblood of their ecosystem — a symbol of creative chaos, cultural coordination, and on-chain serendipity. Born from error, embraced with intent, $JBM now powers a growing movement on Base where memes aren’t just content — they’re currency.

No presale. No roadmap. No central team. Just a token, a moment, and a community that knew exactly what to do with both.

Origin thread: see Official Links below.

Laman Web Rasmi:
https://junglebayisland.com

Tokenomik jungle bay memes (JBM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik jungle bay memes (JBM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token JBM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token JBM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik JBM, terokai JBM harga langsung token!

JBM Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju JBM? Halaman ramalan harga JBM kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

