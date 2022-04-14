Tokenomik Jungle Labz (JNGL)
Jungle Labz (JNGL) Maklumat
$JNGL powers the Jungle Labz ecosystem, consisting of Supreme Kong and 3 other collections that were initially rugged by previous team back in April 2022. The organization was taken over by new ownership and has risen to Top 75, now in 2023 on the ETH blockchain, with millions in secondary volume, operated by its holders.
$JNGL is a solution that alleviates the fatigue we have been feeling in existing markets. There is no ecosystem token that the people truly own, they are all owned by VCs. Many coins are diluted in value and don't have fair distribution amongst its participants leading to speculative sell pressure.
For over a year now the Jungle Labz ecosystem has simulated the launch of $JNGL by first launching $KONG an off-chain token first and building an ecosystem and utilities around it. After developing this ecosystem with multiple iterations, now is the prime time to launch our ERC-20.
Main-Utilities Membership; Owning $JNGL gives you full access into all the benefits Jungle Labz offers its holdership.
Micro-transactional; You can spend your $JNGL on multiple things: Upgrading NFT metadata, Raffle dapp, $JNGL Marketplace
Upgrading NFT Metadata; Leveling System
Tokenomics are Designed with burn mechanics, gamification, and growth in mind.
Jungle Labz (JNGL) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Jungle Labz (JNGL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Jungle Labz (JNGL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Jungle Labz (JNGL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token JNGL yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token JNGL yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik JNGL, terokai JNGL harga langsung token!
