JungleDoge (JUNGLE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) +0.20% Perubahan Harga (7D) +8.04% Perubahan Harga (7D) +8.04%

JungleDoge (JUNGLE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, JUNGLE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JUNGLE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, JUNGLE telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, +0.20% dalam 24 jam dan +8.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

JungleDoge (JUNGLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 92.30K$ 92.30K $ 92.30K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 92.30K$ 92.30K $ 92.30K Bekalan Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Jumlah Bekalan 99,999,999,259.16 99,999,999,259.16 99,999,999,259.16

Had Pasaran semasa JungleDoge ialah $ 92.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JUNGLE ialah 100.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999999259.16. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 92.30K.