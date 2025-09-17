Apakah itu Junkcoin (JKC)

Junkcoin (JKC) is a community-driven blockchain and memecoin born in 2013 as one of the earliest forks of Litecoin. Its 2013's baseline was "Designed to fail" and is now: "Designed to fail in 2013, failed to fail in 2024". Originally created as a humorous experiment in the early days of crypto, Junkcoin has since evolved into a fully functional blockchain that enables secure value transfers, the creation of ordinals, and merge-mining alongside Litecoin. Relaunched on November 2024 from its block zero of May 2013, Junkcoin celebrates the origins of memecoins while also providing a practical and efficient network. As an ancestor of Dogecoin (via Luckycoin, which forked from Junkcoin), it embodies the experimental and chaotic nature of early crypto, proving that even “junk” can be valuable when powered by a passionate community!

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Junkcoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Junkcoin (JKC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Junkcoin (JKC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Junkcoin.

Semak Junkcoin ramalan harga sekarang!

JKC kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Junkcoin (JKC)

Memahami tokenomik Junkcoin (JKC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token JKC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Junkcoin (JKC) Berapakah nilai Junkcoin (JKC) hari ini? Harga langsung JKC dalam USD ialah 0.04262621 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa JKC ke USD? $ 0.04262621 . Lihat Harga semasa JKC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Junkcoin? Had pasaran untuk JKC ialah $ 880.13K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran JKC? Bekalan edaran JKC ialah 20.66M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) JKC? JKC mencapai harga ATH sebanyak 0.747856 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa JKC? JKC melihat harga ATL sebanyak 0.02020314 USD . Berapakah jumlah dagangan JKC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk JKCialah -- USD . Adakah JKC akan naik lebih tinggi tahun ini? JKC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak JKCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Junkcoin (JKC) Kemas Kini Industri Penting