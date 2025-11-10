BursaDEX+
Harga JunkCoin Doge Real Name langsung hari ini ialah 0.00009194 USD.JUNKCOIN modal pasaran ialah 92,688 USD. Jejaki masa nyata JUNKCOIN kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga JunkCoin Doge Real Name langsung hari ini ialah 0.00009194 USD.JUNKCOIN modal pasaran ialah 92,688 USD. Jejaki masa nyata JUNKCOIN kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai JUNKCOIN

Maklumat Harga JUNKCOIN

Apakah JUNKCOIN

Laman Web Rasmi JUNKCOIN

Tokenomik JUNKCOIN

Ramalan Harga JUNKCOIN

JunkCoin Doge Real Name Logo

JunkCoin Doge Real Name Harga (JUNKCOIN)

Tidak tersenarai

1 JUNKCOIN ke USD Harga Langsung:

--
----
-16.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:05:33 (UTC+8)

JunkCoin Doge Real Name Harga Hari Ini

Harga langsung JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) hari ini ialah $ 0.00009194, dengan 16.72% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa JUNKCOIN kepada USD penukaran adalah $ 0.00009194 setiap JUNKCOIN.

JunkCoin Doge Real Name kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 92,688, dengan bekalan edaran sebanyak 947.93M JUNKCOIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, JUNKCOIN didagangkan antara $ 0.00009497 (rendah) dan $ 0.00011749 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00038741, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00005885.

Dalam prestasi jangka pendek, JUNKCOIN dipindahkan -4.83% dalam sejam terakhir dan -18.55% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Maklumat Pasaran

$ 92.69K
--
$ 92.69K
947.93M
947,933,806.455353
Had Pasaran semasa JunkCoin Doge Real Name ialah $ 92.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JUNKCOIN ialah 947.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 947933806.455353. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 92.69K.

JunkCoin Doge Real Name Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00009497
24J Rendah
$ 0.00011749
24J Tinggi

$ 0.00009497
$ 0.00011749
$ 0.00038741
$ 0.00005885
-4.83%

-16.71%

-18.55%

-18.55%

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga JunkCoin Doge Real Name kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga JunkCoin Doge Real Name kepada USD adalah $ -0.0000425640.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga JunkCoin Doge Real Name kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga JunkCoin Doge Real Name kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-16.71%
30 Hari$ -0.0000425640-46.29%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk JunkCoin Doge Real Name

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran JUNKCOIN pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga JunkCoin Doge Real Name berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga JunkCoin Doge Real Name yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk JUNKCOIN ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik JunkCoin Doge Real Name Ramalan Harga.

Apakah itu JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

JunkCoin - the Original Name of Dogecoin, often recognised as the 'Grandfather of Memecoins’ JunkCoin Doge Real Name References https://bitcointalk.org/index.php?topic=194756.0 ## What Is JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)? $JUNKCOIN is the grandfather of Doge, it has real history and is the OG of OGs, it's one of the first memecoins ever created. Brief explanation of doge family tree to understand it's history: Junkcoin is the parent of Luckycoin and Bellscoin, whose forks ultimately led to the creation of Dogecoin. A fork means the coin was created by copying and modifying the Bitcoin code. JUNKCOIN was forked from Bitcoin's codebase back in the early days. This implies both Dogecoin and junkcoin share similar technical DNA with Bitcoin and junkcoin is the grandfather of doge. Meaning OG DOGE is actually junkcoin, it's original chain became dormant but today reborned on solana ! Created as a joke in 2013 "Designed to fail", but it ironically failed to fail"

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai JunkCoin Doge Real Name

Berapakah nilai 1 JunkCoin Doge Real Name pada tahun 2030?
Jika JunkCoin Doge Real Name berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga JunkCoin Doge Real Name berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 04:05:33 (UTC+8)

Terokai Lagi tentang JunkCoin Doge Real Name

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.