JunkCoin Doge Real Name Harga Hari Ini

Harga langsung JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) hari ini ialah $ 0.00009194, dengan 16.72% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa JUNKCOIN kepada USD penukaran adalah $ 0.00009194 setiap JUNKCOIN.

JunkCoin Doge Real Name kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 92,688, dengan bekalan edaran sebanyak 947.93M JUNKCOIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, JUNKCOIN didagangkan antara $ 0.00009497 (rendah) dan $ 0.00011749 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00038741, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00005885.

Dalam prestasi jangka pendek, JUNKCOIN dipindahkan -4.83% dalam sejam terakhir dan -18.55% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 92.69K$ 92.69K $ 92.69K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 92.69K$ 92.69K $ 92.69K Bekalan Peredaran 947.93M 947.93M 947.93M Jumlah Bekalan 947,933,806.455353 947,933,806.455353 947,933,806.455353

Had Pasaran semasa JunkCoin Doge Real Name ialah $ 92.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JUNKCOIN ialah 947.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 947933806.455353. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 92.69K.