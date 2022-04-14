Tokenomik Junkcoin (JKC)
Junkcoin (JKC) Maklumat
Junkcoin (JKC) is a community-driven blockchain and memecoin born in 2013 as one of the earliest forks of Litecoin.
Its 2013's baseline was "Designed to fail" and is now: "Designed to fail in 2013, failed to fail in 2024".
Originally created as a humorous experiment in the early days of crypto, Junkcoin has since evolved into a fully functional blockchain that enables secure value transfers, the creation of ordinals, and merge-mining alongside Litecoin.
Relaunched on November 2024 from its block zero of May 2013, Junkcoin celebrates the origins of memecoins while also providing a practical and efficient network.
As an ancestor of Dogecoin (via Luckycoin, which forked from Junkcoin), it embodies the experimental and chaotic nature of early crypto, proving that even “junk” can be valuable when powered by a passionate community!
Junkcoin (JKC) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Junkcoin (JKC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Junkcoin (JKC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Junkcoin (JKC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token JKC yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token JKC yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik JKC, terokai JKC harga langsung token!
