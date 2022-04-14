Tokenomik Junkcoin (JKC)

Tokenomik Junkcoin (JKC)

Lihat cerapan utama tentang Junkcoin (JKC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Junkcoin (JKC) Maklumat

Junkcoin (JKC) is a community-driven blockchain and memecoin born in 2013 as one of the earliest forks of Litecoin.

Its 2013's baseline was "Designed to fail" and is now: "Designed to fail in 2013, failed to fail in 2024".

Originally created as a humorous experiment in the early days of crypto, Junkcoin has since evolved into a fully functional blockchain that enables secure value transfers, the creation of ordinals, and merge-mining alongside Litecoin.

Relaunched on November 2024 from its block zero of May 2013, Junkcoin celebrates the origins of memecoins while also providing a practical and efficient network.

As an ancestor of Dogecoin (via Luckycoin, which forked from Junkcoin), it embodies the experimental and chaotic nature of early crypto, proving that even “junk” can be valuable when powered by a passionate community!

Laman Web Rasmi:
https://junk-coin.com/
Kertas putih:
https://junk-coin.com/junkenomics/

Junkcoin (JKC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Junkcoin (JKC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 803.31K
$ 803.31K$ 803.31K
Jumlah Bekalan:
$ 20.70M
$ 20.70M$ 20.70M
Bekalan Edaran:
$ 20.70M
$ 20.70M$ 20.70M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 803.31K
$ 803.31K$ 803.31K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.747856
$ 0.747856$ 0.747856
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.02020314
$ 0.02020314$ 0.02020314
Harga Semasa:
$ 0.03880047
$ 0.03880047$ 0.03880047

Tokenomik Junkcoin (JKC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Junkcoin (JKC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token JKC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token JKC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik JKC, terokai JKC harga langsung token!

JKC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju JKC? Halaman ramalan harga JKC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.