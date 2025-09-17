Jupiter Staked SOL (JUPSOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 263.58 $ 263.58 $ 263.58 24J Rendah $ 273.66 $ 273.66 $ 273.66 24J Tinggi 24J Rendah $ 263.58$ 263.58 $ 263.58 24J Tinggi $ 273.66$ 273.66 $ 273.66 Sepanjang Masa $ 309.67$ 309.67 $ 309.67 Harga Terendah $ 105.7$ 105.7 $ 105.7 Perubahan Harga (1J) -0.18% Perubahan Harga (1D) +1.51% Perubahan Harga (7D) +8.93% Perubahan Harga (7D) +8.93%

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) harga masa nyata ialah $268.88. Sepanjang 24 jam yang lalu, JUPSOL didagangkan antara $ 263.58 rendah dan $ 273.66 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JUPSOL sepanjang masa ialah $ 309.67, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 105.7.

Dari segi prestasi jangka pendek, JUPSOL telah berubah sebanyak -0.18% sejak sejam yang lalu, +1.51% dalam 24 jam dan +8.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B Bekalan Peredaran 4.92M 4.92M 4.92M Jumlah Bekalan 4,922,309.03049408 4,922,309.03049408 4,922,309.03049408

Had Pasaran semasa Jupiter Staked SOL ialah $ 1.32B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JUPSOL ialah 4.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 4922309.03049408. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.32B.