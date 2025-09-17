Juris Protocol (JURIS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.17% Perubahan Harga (1D) +1.36% Perubahan Harga (7D) +14.12%

Juris Protocol (JURIS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, JURIS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JURIS sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, JURIS telah berubah sebanyak +0.17% sejak sejam yang lalu, +1.36% dalam 24 jam dan +14.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Juris Protocol (JURIS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.28M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.96M Bekalan Peredaran 389.94B Jumlah Bekalan 999,472,983,862.44

Had Pasaran semasa Juris Protocol ialah $ 4.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JURIS ialah 389.94B, dengan jumlah bekalan sebanyak 999472983862.44. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.96M.