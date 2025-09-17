Apakah itu Just a based guy (BASEDGUY)

The project “Just a Based Guy” is a meme coin inspired by the “Just a Chill Guy” meme and built on Base, the Ethereum Layer 2 solution. It combines humor with blockchain technology, creating a fun yet innovative cryptocurrency experience. “Just a Based Guy” isn’t just a meme it’s a movement, blending community-driven engagement and cutting-edge tech on a reliable, scalable foundation for the future of memes.

Tokenomik Just a based guy (BASEDGUY)

Memahami tokenomik Just a based guy (BASEDGUY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BASEDGUY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Just a based guy (BASEDGUY) Berapakah nilai Just a based guy (BASEDGUY) hari ini? Harga langsung BASEDGUY dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah had pasaran Just a based guy? Had pasaran untuk BASEDGUY ialah $ 35.54K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BASEDGUY? Bekalan edaran BASEDGUY ialah 1.00B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BASEDGUY? BASEDGUY mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BASEDGUY? BASEDGUY melihat harga ATL sebanyak 0 USD .

