Just a based guy Logo

Just a based guy Harga (BASEDGUY)

Tidak tersenarai

1 BASEDGUY ke USD Harga Langsung:

--
----
-0.60%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Just a based guy (BASEDGUY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 18:09:21 (UTC+8)

Just a based guy (BASEDGUY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.36%

-0.64%

+1.72%

+1.72%

Just a based guy (BASEDGUY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BASEDGUY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BASEDGUY sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BASEDGUY telah berubah sebanyak -0.36% sejak sejam yang lalu, -0.64% dalam 24 jam dan +1.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Just a based guy (BASEDGUY) Maklumat Pasaran

$ 35.54K
$ 35.54K$ 35.54K

--
----

$ 35.54K
$ 35.54K$ 35.54K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Just a based guy ialah $ 35.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BASEDGUY ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.54K.

Just a based guy (BASEDGUY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Just a based guy kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Just a based guy kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Just a based guy kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Just a based guy kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.64%
30 Hari$ 0-18.94%
60 Hari$ 0-13.33%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Just a based guy (BASEDGUY)

The project “Just a Based Guy” is a meme coin inspired by the “Just a Chill Guy” meme and built on Base, the Ethereum Layer 2 solution. It combines humor with blockchain technology, creating a fun yet innovative cryptocurrency experience. “Just a Based Guy” isn’t just a meme it’s a movement, blending community-driven engagement and cutting-edge tech on a reliable, scalable foundation for the future of memes.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Just a based guy (BASEDGUY) Sumber

Laman Web Rasmi

Just a based guy Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Just a based guy (BASEDGUY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Just a based guy (BASEDGUY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Just a based guy.

Semak Just a based guy ramalan harga sekarang!

BASEDGUY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Just a based guy (BASEDGUY)

Memahami tokenomik Just a based guy (BASEDGUY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BASEDGUY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Just a based guy (BASEDGUY)

Berapakah nilai Just a based guy (BASEDGUY) hari ini?
Harga langsung BASEDGUY dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BASEDGUY ke USD?
Harga semasa BASEDGUY ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Just a based guy?
Had pasaran untuk BASEDGUY ialah $ 35.54K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BASEDGUY?
Bekalan edaran BASEDGUY ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BASEDGUY?
BASEDGUY mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BASEDGUY?
BASEDGUY melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BASEDGUY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BASEDGUYialah -- USD.
Adakah BASEDGUY akan naik lebih tinggi tahun ini?
BASEDGUY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BASEDGUYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 18:09:21 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.