Just a Circle Harga Hari Ini

Harga langsung Just a Circle (CRCL) hari ini ialah $ 0.00008289, dengan 10.72% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CRCL kepada USD penukaran adalah $ 0.00008289 setiap CRCL.

Just a Circle kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 82,769, dengan bekalan edaran sebanyak 999.89M CRCL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CRCL didagangkan antara $ 0.00007439 (rendah) dan $ 0.00008289 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00426581, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00007238.

Dalam prestasi jangka pendek, CRCL dipindahkan +0.99% dalam sejam terakhir dan -38.37% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Just a Circle (CRCL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 82.77K$ 82.77K $ 82.77K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 82.77K$ 82.77K $ 82.77K Bekalan Peredaran 999.89M 999.89M 999.89M Jumlah Bekalan 999,894,828.174561 999,894,828.174561 999,894,828.174561

Had Pasaran semasa Just a Circle ialah $ 82.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRCL ialah 999.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999894828.174561. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 82.77K.