Just a dead guy Harga Hari Ini

Harga langsung Just a dead guy (DEADGUY) hari ini ialah $ 0.00002422, dengan 17.55% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DEADGUY kepada USD penukaran adalah $ 0.00002422 setiap DEADGUY.

Just a dead guy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 24,215, dengan bekalan edaran sebanyak 999.83M DEADGUY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DEADGUY didagangkan antara $ 0.00002378 (rendah) dan $ 0.00002937 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00075924, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002378.

Dalam prestasi jangka pendek, DEADGUY dipindahkan +0.49% dalam sejam terakhir dan -45.66% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Just a dead guy (DEADGUY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24.22K$ 24.22K $ 24.22K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.22K$ 24.22K $ 24.22K Bekalan Peredaran 999.83M 999.83M 999.83M Jumlah Bekalan 999,827,618.679229 999,827,618.679229 999,827,618.679229

Had Pasaran semasa Just a dead guy ialah $ 24.22K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEADGUY ialah 999.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999827618.679229. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.22K.