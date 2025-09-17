Just a LOTTO ($LOTTO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00502766$ 0.00502766 $ 0.00502766 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.46% Perubahan Harga (1D) -0.06% Perubahan Harga (7D) +14.12% Perubahan Harga (7D) +14.12%

Just a LOTTO ($LOTTO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $LOTTO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $LOTTO sepanjang masa ialah $ 0.00502766, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $LOTTO telah berubah sebanyak +0.46% sejak sejam yang lalu, -0.06% dalam 24 jam dan +14.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Just a LOTTO ($LOTTO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 518.93K$ 518.93K $ 518.93K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 518.93K$ 518.93K $ 518.93K Bekalan Peredaran 999.98M 999.98M 999.98M Jumlah Bekalan 999,976,668.733362 999,976,668.733362 999,976,668.733362

Had Pasaran semasa Just a LOTTO ialah $ 518.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $LOTTO ialah 999.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999976668.733362. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 518.93K.