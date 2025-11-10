Just a pulse guy Harga Hari Ini

Harga langsung Just a pulse guy (PULSEGUY) hari ini ialah $ 0.00028638, dengan 0.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PULSEGUY kepada USD penukaran adalah $ 0.00028638 setiap PULSEGUY.

Just a pulse guy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 268,885, dengan bekalan edaran sebanyak 941.28M PULSEGUY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PULSEGUY didagangkan antara $ 0.0002764 (rendah) dan $ 0.00030874 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0007421, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006635.

Dalam prestasi jangka pendek, PULSEGUY dipindahkan -0.87% dalam sejam terakhir dan -51.54% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Just a pulse guy (PULSEGUY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 268.89K$ 268.89K $ 268.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 268.89K$ 268.89K $ 268.89K Bekalan Peredaran 941.28M 941.28M 941.28M Jumlah Bekalan 941,281,937.0 941,281,937.0 941,281,937.0

Had Pasaran semasa Just a pulse guy ialah $ 268.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PULSEGUY ialah 941.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 941281937.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 268.89K.