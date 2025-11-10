just buy 1bnb Harga Hari Ini

Harga langsung just buy 1bnb (1BNB) hari ini ialah $ 0.00013974, dengan 4.71% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 1BNB kepada USD penukaran adalah $ 0.00013974 setiap 1BNB.

just buy 1bnb kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 139,525, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B 1BNB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 1BNB didagangkan antara $ 0.00013652 (rendah) dan $ 0.00015158 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00437486, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00010727.

Dalam prestasi jangka pendek, 1BNB dipindahkan -0.30% dalam sejam terakhir dan -14.57% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

just buy 1bnb (1BNB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 139.53K$ 139.53K $ 139.53K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 139.53K$ 139.53K $ 139.53K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa just buy 1bnb ialah $ 139.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 1BNB ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 139.53K.