Just Cuz (CUZ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00008254 $ 0.00008254 $ 0.00008254 24J Rendah $ 0.00008426 $ 0.00008426 $ 0.00008426 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00008254$ 0.00008254 $ 0.00008254 24J Tinggi $ 0.00008426$ 0.00008426 $ 0.00008426 Sepanjang Masa $ 0.00293392$ 0.00293392 $ 0.00293392 Harga Terendah $ 0.00007082$ 0.00007082 $ 0.00007082 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.35% Perubahan Harga (7D) -0.62% Perubahan Harga (7D) -0.62%

Just Cuz (CUZ) harga masa nyata ialah $0.00008254. Sepanjang 24 jam yang lalu, CUZ didagangkan antara $ 0.00008254 rendah dan $ 0.00008426 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CUZ sepanjang masa ialah $ 0.00293392, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00007082.

Dari segi prestasi jangka pendek, CUZ telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.35% dalam 24 jam dan -0.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Just Cuz (CUZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 82.54K$ 82.54K $ 82.54K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 82.54K$ 82.54K $ 82.54K Bekalan Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Jumlah Bekalan 999,972,484.478265 999,972,484.478265 999,972,484.478265

Had Pasaran semasa Just Cuz ialah $ 82.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CUZ ialah 999.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999972484.478265. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 82.54K.