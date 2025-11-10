Just Elizabeth Cat Harga Hari Ini

Harga langsung Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) hari ini ialah --, dengan 49.91% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ELIZABETH kepada USD penukaran adalah -- setiap ELIZABETH.

Just Elizabeth Cat kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 662,147, dengan bekalan edaran sebanyak 748.32M ELIZABETH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ELIZABETH didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00405452, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, ELIZABETH dipindahkan +1.44% dalam sejam terakhir dan +67.06% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 662.15K$ 662.15K $ 662.15K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 662.15K$ 662.15K $ 662.15K Bekalan Peredaran 748.32M 748.32M 748.32M Jumlah Bekalan 748,319,310.502409 748,319,310.502409 748,319,310.502409

