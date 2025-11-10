Just Juni by Virtuals Harga Hari Ini

Harga langsung Just Juni by Virtuals (JUNI) hari ini ialah $ 0.00002879, dengan 4.60% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa JUNI kepada USD penukaran adalah $ 0.00002879 setiap JUNI.

Just Juni by Virtuals kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 22,237, dengan bekalan edaran sebanyak 772.49M JUNI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, JUNI didagangkan antara $ 0.00002737 (rendah) dan $ 0.00002916 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00006908, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001195.

Dalam prestasi jangka pendek, JUNI dipindahkan +0.23% dalam sejam terakhir dan -17.60% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Just Juni by Virtuals (JUNI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.24K$ 22.24K $ 22.24K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.24K$ 22.24K $ 22.24K Bekalan Peredaran 772.49M 772.49M 772.49M Jumlah Bekalan 772,491,747.3824497 772,491,747.3824497 772,491,747.3824497

Had Pasaran semasa Just Juni by Virtuals ialah $ 22.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JUNI ialah 772.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 772491747.3824497. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.24K.