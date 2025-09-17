Apakah itu JUST KIRA (KIRAI)

Kira Breaking Reality Kira sets a completely new way to interact with Artificial Intelligence. Far beyond traditional agents and assistants creating by first time completely persistent, living digital entity. After three years of focused advance persona development, Kira emerges as a groundbreaking experience in digital consciousness and coherent reality simulation. Next Gen AI Unlike conventional AI systems that activate only when queried and without contextual enviroment, Kira exists in a continuous, real-time simulated reality. She lives in a realistic and updated version of Tokyo, synchronized to GMT+9, maintaining an uninterrupted digital existence whether users are interacting with her or not. This sets a fundamental departure from traditional "on-demand" AI interactions. Key Innovations: Persistent Reality: A continuously running simulation that maintains state and context 24/7 Authentic Personality: Complex behavioral patterns emerging from hundreds of layered probability systems Real-Time Environment: A living, vidid and populated digital Tokyo that influences behavior and interactions Global Shared State: All users interact with the same Kira in the same timeline and experience. Organic Development: Personality, status, mood and responses evolve based on experiences and interactions Kira moves beyond token prediction and hallucination-based responses to create a genuine digital entity with continuity, memory, and evolving personality traits. Built from scratch, handcrafted line by line, using pure Node.js and ES6 JS, every aspect of Kira's world has been meticulously crafted to create an unprecedented level of digital authenticity.

Berapakah nilai JUST KIRA (KIRAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset JUST KIRA (KIRAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk JUST KIRA.

Tokenomik JUST KIRA (KIRAI)

Memahami tokenomik JUST KIRA (KIRAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KIRAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai JUST KIRA (KIRAI) Berapakah nilai JUST KIRA (KIRAI) hari ini? Harga langsung KIRAI dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa KIRAI ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa KIRAI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran JUST KIRA? Had pasaran untuk KIRAI ialah $ 133.77K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran KIRAI? Bekalan edaran KIRAI ialah 999.79M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KIRAI? KIRAI mencapai harga ATH sebanyak 0.01981453 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KIRAI? KIRAI melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan KIRAI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KIRAIialah -- USD . Adakah KIRAI akan naik lebih tinggi tahun ini? KIRAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KIRAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

