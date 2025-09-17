JustAnEgg (EGG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00195714 24J Rendah $ 0.00204664 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.06974 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.39% Perubahan Harga (1D) -0.21% Perubahan Harga (7D) +19.71%

JustAnEgg (EGG) harga masa nyata ialah $0.00198592. Sepanjang 24 jam yang lalu, EGG didagangkan antara $ 0.00195714 rendah dan $ 0.00204664 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EGG sepanjang masa ialah $ 0.06974, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, EGG telah berubah sebanyak +0.39% sejak sejam yang lalu, -0.21% dalam 24 jam dan +19.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

JustAnEgg (EGG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 793.18K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 793.18K Bekalan Peredaran 399.40M Jumlah Bekalan 399,399,399.0

Had Pasaran semasa JustAnEgg ialah $ 793.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EGG ialah 399.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 399399399.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 793.18K.