Justcoin Harga Hari Ini

Harga langsung Justcoin (JUST) hari ini ialah --, dengan 5.90% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa JUST kepada USD penukaran adalah -- setiap JUST.

Justcoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 12,195.0, dengan bekalan edaran sebanyak 75.07B JUST. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, JUST didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, JUST dipindahkan -1.01% dalam sejam terakhir dan -27.25% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Justcoin (JUST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.20K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.24K Bekalan Peredaran 75.07B Jumlah Bekalan 99,980,485,278.42438

Had Pasaran semasa Justcoin ialah $ 12.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JUST ialah 75.07B, dengan jumlah bekalan sebanyak 99980485278.42438. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.24K.