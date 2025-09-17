Justice For Honey ($HONEY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00158304$ 0.00158304 $ 0.00158304 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.26% Perubahan Harga (7D) +7.04% Perubahan Harga (7D) +7.04%

Justice For Honey ($HONEY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $HONEY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $HONEY sepanjang masa ialah $ 0.00158304, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $HONEY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.26% dalam 24 jam dan +7.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Justice For Honey ($HONEY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 25.49K$ 25.49K $ 25.49K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.49K$ 25.49K $ 25.49K Bekalan Peredaran 999.04M 999.04M 999.04M Jumlah Bekalan 999,040,298.785786 999,040,298.785786 999,040,298.785786

Had Pasaran semasa Justice For Honey ialah $ 25.49K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $HONEY ialah 999.04M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999040298.785786. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.49K.