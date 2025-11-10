Justice for Iryna Harga Hari Ini

Harga langsung Justice for Iryna (IRYNA) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa IRYNA kepada USD penukaran adalah -- setiap IRYNA.

Justice for Iryna kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 9,877.08, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M IRYNA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IRYNA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.254171, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, IRYNA dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Justice for Iryna (IRYNA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.88K$ 9.88K $ 9.88K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.88K$ 9.88K $ 9.88K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Justice for Iryna ialah $ 9.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran IRYNA ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.88K.