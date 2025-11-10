Tokenomik Justice for Iryna (IRYNA)

Lihat cerapan utama tentang Justice for Iryna (IRYNA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:40:59 (UTC+8)
Justice for Iryna (IRYNA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Justice for Iryna (IRYNA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 9.88K
$ 9.88K$ 9.88K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 9.88K
$ 9.88K
$ 9.88K$ 9.88K
Tertinggi Sepanjang Masa: $ 0.254171
$ 0.254171
$ 0.254171$ 0.254171
Terendah Sepanjang Masa: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

Justice for Iryna (IRYNA) Maklumat

Justice for Iryna! On August 22, 2025, Iryna Zarutska a 23-year-old Ukrainian refugee who fled war in search of safety was senselessly stabbed to death by a stranger aboard a Charlotte light-rail train. The attack was random and unprovoked; footage captured the horror as she was stabbed three times in the neck and chest before collapsing and dying at the scene. All fees go directly to Iryna's family. Let the crypto community stand for justice, disclose truth, and drive change.

Laman Web Rasmi:
https://justiceirynacoin.fun

Tokenomik Justice for Iryna (IRYNA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Justice for Iryna (IRYNA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token IRYNA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token IRYNA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik IRYNA, terokai IRYNA harga langsung token!

IRYNA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju IRYNA? Halaman ramalan harga IRYNA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

