JUSTICE FOR PEANUT Logo

JUSTICE FOR PEANUT Harga (JFP)

Tidak tersenarai

1 JFP ke USD Harga Langsung:

--
----
-0.40%1D
USD
JUSTICE FOR PEANUT (JFP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:14:26 (UTC+8)

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00745463
$ 0.00745463$ 0.00745463

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

-0.88%

+4.08%

+4.08%

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, JFP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JFP sepanjang masa ialah $ 0.00745463, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, JFP telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, -0.88% dalam 24 jam dan +4.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) Maklumat Pasaran

$ 32.68K
$ 32.68K$ 32.68K

--
----

$ 32.68K
$ 32.68K$ 32.68K

999.96M
999.96M 999.96M

999,962,136.06592
999,962,136.06592 999,962,136.06592

Had Pasaran semasa JUSTICE FOR PEANUT ialah $ 32.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JFP ialah 999.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999962136.06592. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.68K.

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga JUSTICE FOR PEANUT kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga JUSTICE FOR PEANUT kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga JUSTICE FOR PEANUT kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga JUSTICE FOR PEANUT kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.88%
30 Hari$ 0+16.46%
60 Hari$ 0+19.26%
90 Hari$ 0--

Apakah itu JUSTICE FOR PEANUT (JFP)

Welcome to the movement of justice for pnut and Fred, the only official coin that is backed by the owner of Pnuts freedom farm. This coin is the heartbeat of Pnut's Freedom Farm Animal Sanctuary, a haven for dozens of rescued horses, cats, and raccoons. It embodies founder Mark Longo's profound vision - more than a financial instrument, but a living commitment to those who cannot speak for themselves. Through this project, Fred and Peanut are raising awareness and hope, transforming each transaction into a promise of continued rescue and care. This isn't just a meme coin - it's a movement declaring that every life matters, and that rescue is an act of pure love. This isn't just a meme coin. It's a movement. It's a declaration that every life matters, that rescue is an act of love, and that together, we can create sanctuaries of hope, one rescued animal at a time.

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) Sumber

Laman Web Rasmi

JUSTICE FOR PEANUT Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai JUSTICE FOR PEANUT (JFP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset JUSTICE FOR PEANUT (JFP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk JUSTICE FOR PEANUT.

Semak JUSTICE FOR PEANUT ramalan harga sekarang!

JFP kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik JUSTICE FOR PEANUT (JFP)

Memahami tokenomik JUSTICE FOR PEANUT (JFP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token JFP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai JUSTICE FOR PEANUT (JFP)

Berapakah nilai JUSTICE FOR PEANUT (JFP) hari ini?
Harga langsung JFP dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa JFP ke USD?
Harga semasa JFP ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran JUSTICE FOR PEANUT?
Had pasaran untuk JFP ialah $ 32.68K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran JFP?
Bekalan edaran JFP ialah 999.96M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) JFP?
JFP mencapai harga ATH sebanyak 0.00745463 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa JFP?
JFP melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan JFP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk JFPialah -- USD.
Adakah JFP akan naik lebih tinggi tahun ini?
JFP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak JFPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
