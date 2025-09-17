Apakah itu JUSTICE FOR PEANUT (JFP)

Welcome to the movement of justice for pnut and Fred, the only official coin that is backed by the owner of Pnuts freedom farm. This coin is the heartbeat of Pnut's Freedom Farm Animal Sanctuary, a haven for dozens of rescued horses, cats, and raccoons. It embodies founder Mark Longo's profound vision - more than a financial instrument, but a living commitment to those who cannot speak for themselves. Through this project, Fred and Peanut are raising awareness and hope, transforming each transaction into a promise of continued rescue and care. This isn't just a meme coin - it's a movement declaring that every life matters, and that rescue is an act of pure love. This isn't just a meme coin. It's a movement. It's a declaration that every life matters, that rescue is an act of love, and that together, we can create sanctuaries of hope, one rescued animal at a time.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai JUSTICE FOR PEANUT (JFP) Berapakah nilai JUSTICE FOR PEANUT (JFP) hari ini? Harga langsung JFP dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa JFP ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa JFP ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran JUSTICE FOR PEANUT? Had pasaran untuk JFP ialah $ 32.68K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran JFP? Bekalan edaran JFP ialah 999.96M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) JFP? JFP mencapai harga ATH sebanyak 0.00745463 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa JFP? JFP melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan JFP? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk JFPialah -- USD . Adakah JFP akan naik lebih tinggi tahun ini? JFP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak JFPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

