Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) +2.84% Perubahan Harga (7D) +13.24% Perubahan Harga (7D) +13.24%

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PIZZAGUY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PIZZAGUY sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PIZZAGUY telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, +2.84% dalam 24 jam dan +13.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 25.09K$ 25.09K $ 25.09K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.09K$ 25.09K $ 25.09K Bekalan Peredaran 998.56M 998.56M 998.56M Jumlah Bekalan 998,557,433.19202 998,557,433.19202 998,557,433.19202

Had Pasaran semasa Justice For Pizza Guy ialah $ 25.09K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PIZZAGUY ialah 998.56M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998557433.19202. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.09K.