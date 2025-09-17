Justice for Zachxbt (ZACHXBT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00907321 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.46% Perubahan Harga (1D) +0.51% Perubahan Harga (7D) +4.55%

Justice for Zachxbt (ZACHXBT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZACHXBT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZACHXBT sepanjang masa ialah $ 0.00907321, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZACHXBT telah berubah sebanyak +0.46% sejak sejam yang lalu, +0.51% dalam 24 jam dan +4.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Justice for Zachxbt (ZACHXBT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 114.98K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 114.98K Bekalan Peredaran 999.61M Jumlah Bekalan 999,610,361.853568

Had Pasaran semasa Justice for Zachxbt ialah $ 114.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZACHXBT ialah 999.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999610361.853568. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 114.98K.