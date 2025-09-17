Lagi Mengenai ZACHXBT

Justice for Zachxbt Logo

Justice for Zachxbt Harga (ZACHXBT)

Tidak tersenarai

1 ZACHXBT ke USD Harga Langsung:

$0.00011502
$0.00011502
+0.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Justice for Zachxbt (ZACHXBT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:39:03 (UTC+8)

Justice for Zachxbt (ZACHXBT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00907321
$ 0.00907321

$ 0
$ 0

+0.46%

+0.51%

+4.55%

+4.55%

Justice for Zachxbt (ZACHXBT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZACHXBT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZACHXBT sepanjang masa ialah $ 0.00907321, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZACHXBT telah berubah sebanyak +0.46% sejak sejam yang lalu, +0.51% dalam 24 jam dan +4.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Justice for Zachxbt (ZACHXBT) Maklumat Pasaran

$ 114.98K
$ 114.98K

--
--

$ 114.98K
$ 114.98K

999.61M
999.61M

999,610,361.853568
999,610,361.853568

Had Pasaran semasa Justice for Zachxbt ialah $ 114.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZACHXBT ialah 999.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999610361.853568. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 114.98K.

Justice for Zachxbt (ZACHXBT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Justice for Zachxbt kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Justice for Zachxbt kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Justice for Zachxbt kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Justice for Zachxbt kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.51%
30 Hari$ 0+0.28%
60 Hari$ 0+5.35%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Justice for Zachxbt (ZACHXBT)

Justice for Zachxbt Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Justice for Zachxbt (ZACHXBT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Justice for Zachxbt (ZACHXBT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Justice for Zachxbt.

Semak Justice for Zachxbt ramalan harga sekarang!

ZACHXBT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Justice for Zachxbt (ZACHXBT)

Memahami tokenomik Justice for Zachxbt (ZACHXBT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ZACHXBT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Justice for Zachxbt (ZACHXBT)

Berapakah nilai Justice for Zachxbt (ZACHXBT) hari ini?
Harga langsung ZACHXBT dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ZACHXBT ke USD?
Harga semasa ZACHXBT ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Justice for Zachxbt?
Had pasaran untuk ZACHXBT ialah $ 114.98K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ZACHXBT?
Bekalan edaran ZACHXBT ialah 999.61M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ZACHXBT?
ZACHXBT mencapai harga ATH sebanyak 0.00907321 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ZACHXBT?
ZACHXBT melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan ZACHXBT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ZACHXBTialah -- USD.
Adakah ZACHXBT akan naik lebih tinggi tahun ini?
ZACHXBT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ZACHXBTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Justice for Zachxbt (ZACHXBT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

