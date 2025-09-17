Juventus Fan Token (JUV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 24J Rendah $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 24J Tinggi $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Sepanjang Masa $ 37.83$ 37.83 $ 37.83 Harga Terendah $ 0.604811$ 0.604811 $ 0.604811 Perubahan Harga (1J) +0.19% Perubahan Harga (1D) -0.29% Perubahan Harga (7D) -0.59% Perubahan Harga (7D) -0.59%

Juventus Fan Token (JUV) harga masa nyata ialah $1.14. Sepanjang 24 jam yang lalu, JUV didagangkan antara $ 1.13 rendah dan $ 1.16 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JUV sepanjang masa ialah $ 37.83, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.604811.

Dari segi prestasi jangka pendek, JUV telah berubah sebanyak +0.19% sejak sejam yang lalu, -0.29% dalam 24 jam dan -0.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Juventus Fan Token (JUV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.01M$ 13.01M $ 13.01M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.76M$ 22.76M $ 22.76M Bekalan Peredaran 11.41M 11.41M 11.41M Jumlah Bekalan 19,956,000.0 19,956,000.0 19,956,000.0

Had Pasaran semasa Juventus Fan Token ialah $ 13.01M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JUV ialah 11.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 19956000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.76M.