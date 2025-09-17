K21 (K21) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.054997 $ 0.054997 $ 0.054997 24J Rendah $ 0.060885 $ 0.060885 $ 0.060885 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.054997$ 0.054997 $ 0.054997 24J Tinggi $ 0.060885$ 0.060885 $ 0.060885 Sepanjang Masa $ 11.59$ 11.59 $ 11.59 Harga Terendah $ 0.02374923$ 0.02374923 $ 0.02374923 Perubahan Harga (1J) -0.09% Perubahan Harga (1D) -1.50% Perubahan Harga (7D) +4.27% Perubahan Harga (7D) +4.27%

K21 (K21) harga masa nyata ialah $0.055321. Sepanjang 24 jam yang lalu, K21 didagangkan antara $ 0.054997 rendah dan $ 0.060885 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi K21 sepanjang masa ialah $ 11.59, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02374923.

Dari segi prestasi jangka pendek, K21 telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, -1.50% dalam 24 jam dan +4.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

K21 (K21) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 997.07K$ 997.07K $ 997.07K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Bekalan Peredaran 18.03M 18.03M 18.03M Jumlah Bekalan 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Had Pasaran semasa K21 ialah $ 997.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran K21 ialah 18.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.16M.