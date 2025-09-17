Lagi Mengenai K21

K21 Harga (K21)

Tidak tersenarai

1 K21 ke USD Harga Langsung:

$0.055321
$0.055321
-1.50%1D
USD
K21 (K21) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:12:18 (UTC+8)

K21 (K21) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.054997
$ 0.054997
24J Rendah
$ 0.060885
$ 0.060885
24J Tinggi

$ 0.054997
$ 0.054997

$ 0.060885
$ 0.060885

$ 11.59
$ 11.59

$ 0.02374923
$ 0.02374923

-0.09%

-1.50%

+4.27%

+4.27%

K21 (K21) harga masa nyata ialah $0.055321. Sepanjang 24 jam yang lalu, K21 didagangkan antara $ 0.054997 rendah dan $ 0.060885 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi K21 sepanjang masa ialah $ 11.59, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02374923.

Dari segi prestasi jangka pendek, K21 telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, -1.50% dalam 24 jam dan +4.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

K21 (K21) Maklumat Pasaran

$ 997.07K
$ 997.07K

--
--

$ 1.16M
$ 1.16M

18.03M
18.03M

21,000,000.0
21,000,000.0

Had Pasaran semasa K21 ialah $ 997.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran K21 ialah 18.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.16M.

K21 (K21) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga K21 kepada USD adalah $ -0.00084532212944574.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga K21 kepada USD adalah $ -0.0020078369.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga K21 kepada USD adalah $ +0.0106280713.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga K21 kepada USD adalah $ +0.02018688145197586.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00084532212944574-1.50%
30 Hari$ -0.0020078369-3.62%
60 Hari$ +0.0106280713+19.21%
90 Hari$ +0.02018688145197586+57.46%

Apakah itu K21 (K21)

K21 is a closed-end art vault that provides liquid exposure to a curated collection of 21 unique and original NFT artworks by a diverse roster of influential and pioneering contemporary, digital, and cryptonative artists. Engineered for composability, durability, and equity, K21 establishes a new protocol for art.

K21 (K21) Sumber

Laman Web Rasmi

K21 Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai K21 (K21) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset K21 (K21) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk K21.

Semak K21 ramalan harga sekarang!

K21 kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik K21 (K21)

Memahami tokenomik K21 (K21) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token K21 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai K21 (K21)

Berapakah nilai K21 (K21) hari ini?
Harga langsung K21 dalam USD ialah 0.055321 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa K21 ke USD?
Harga semasa K21 ke USD ialah $ 0.055321. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran K21?
Had pasaran untuk K21 ialah $ 997.07K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran K21?
Bekalan edaran K21 ialah 18.03M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) K21?
K21 mencapai harga ATH sebanyak 11.59 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa K21?
K21 melihat harga ATL sebanyak 0.02374923 USD.
Berapakah jumlah dagangan K21?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk K21ialah -- USD.
Adakah K21 akan naik lebih tinggi tahun ini?
K21 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak K21ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:12:18 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.