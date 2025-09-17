Kabila (KBL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00702677 $ 0.00702677 $ 0.00702677 24J Rendah $ 0.00719177 $ 0.00719177 $ 0.00719177 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00702677$ 0.00702677 $ 0.00702677 24J Tinggi $ 0.00719177$ 0.00719177 $ 0.00719177 Sepanjang Masa $ 0.03464478$ 0.03464478 $ 0.03464478 Harga Terendah $ 0.0068459$ 0.0068459 $ 0.0068459 Perubahan Harga (1J) -0.13% Perubahan Harga (1D) +0.43% Perubahan Harga (7D) -2.07% Perubahan Harga (7D) -2.07%

Kabila (KBL) harga masa nyata ialah $0.00710764. Sepanjang 24 jam yang lalu, KBL didagangkan antara $ 0.00702677 rendah dan $ 0.00719177 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KBL sepanjang masa ialah $ 0.03464478, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0068459.

Dari segi prestasi jangka pendek, KBL telah berubah sebanyak -0.13% sejak sejam yang lalu, +0.43% dalam 24 jam dan -2.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kabila (KBL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.11M$ 7.11M $ 7.11M Bekalan Peredaran 214.79M 214.79M 214.79M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Kabila ialah $ 1.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KBL ialah 214.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.11M.