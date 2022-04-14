Tokenomik Kabila (KBL)
Kabila (KBL) Maklumat
Kabila is the leading NFT hub on Hedera, providing an All-in-One Web3 platform that enables creators, brands, and communities to leverage NFTs to crowdfund their projects, unlocking new opportunities for fundraising and monetization.
The platform offers everything needed to create, launch, and manage a tokenized community.
Kabila’s ecosystem includes a non-custodial wallet, an NFT marketplace, NFT creation tools, a self-service launchpad, and token-gated spaces called Plazas, for social monetization and true community ownership.
The $KBL token serves as the native utility token within the Kabila ecosystem.
Kabila (KBL) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Kabila (KBL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Kabila (KBL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Kabila (KBL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token KBL yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token KBL yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik KBL, terokai KBL harga langsung token!
KBL Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju KBL? Halaman ramalan harga KBL kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.