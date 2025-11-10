Kaboom Harga Hari Ini

Harga langsung Kaboom (KABOOM) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KABOOM kepada USD penukaran adalah -- setiap KABOOM.

Kaboom kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,514.04, dengan bekalan edaran sebanyak 998.21M KABOOM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KABOOM didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00266209, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, KABOOM dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -17.12% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Kaboom (KABOOM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.51K$ 6.51K $ 6.51K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.51K$ 6.51K $ 6.51K Bekalan Peredaran 998.21M 998.21M 998.21M Jumlah Bekalan 998,212,028.509088 998,212,028.509088 998,212,028.509088

Had Pasaran semasa Kaboom ialah $ 6.51K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KABOOM ialah 998.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998212028.509088. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.51K.